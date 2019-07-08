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Медаль Европейских игр - положительный результат работы всех: Ваагн Давтян


По мнению члена сборной Армении по спортивной гимнастике, вице-чемпиона Европейских игр Ваагна Давтяна, серебряная медаль игр - положительный результат работы всей команды.

“Я очень рад и горжусь тем, что проделанная нами многомесячная  работа дала свой положительный результат. Но мы всегда должны работать, потому что в нашем виде спорта упражняться абсолютно безупречно невозможно. Это положительный результат нашей работы”, - сказал спортсмен в беседе с журналистами в пресс-центре «Арменпресс».

На II Европейских играх в Минске Ваагн Давтян принял участие в финале и, зафиксировав результат 14.766, стал серебряным призером.




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