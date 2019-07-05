Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.

События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, ее планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.

Как отмечает телеканал Euronews, за процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента. В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".