Мирзоян и Силурис осудили посягательства Турции в исключительной экономической зоне Кипра

4 июля в Никосии состоялась встреча находящегося с официальным визитом в Республике Кипр председателя НС РА Арарата Мирзояна и председателя Палаты Представителей Республики Кипр ДимитрисаСилуриса.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи Арарат Мирзоян, поблагодарив за офоциальное приглашение, подчеркнул важность установившейся между армянским и кипрским народами атмосферы взаимопонимания и доверия, многовековых братских связей, исторических, культурных общностей и духовных ценностей.

Палата представителей Кипра еще в 1975 году первой в Европе, и второй в мире признала Геноцид армян, более того, в 2015 году единогласно приняла Резолюцию о криминализации отрицания Геноцида армян, а 24 апреля на государственном уровне установить Днем памяти. С такой же убежденностью 24 марта 2015 года Национальное собрание РА единогласно приняло заявление, осуждающее Геноцид понтийских греков и ассирийцев в Османской империи.

Особо была подчеркнута важность формата комиссий по сотрудничеству, действующих в двух парламентах, а также взаимодействия в различных парламентских ассамблеях с целью достижения благоприятного разрешения чувствительных друг для друга вопросов. Стороны выразили готовность в рамках формата взаимодействия Кипр – Армения - Греция создать парламентскую платформу трехстороннего сотрудничества.

Арарат Мирзоян от имени НС РА выразил благодарность членам Палаты представителей Кипра за ратификацию 28 июня с. г. Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА–ЕС.

Обратившись к жизненно важным для двух стран вопросам, председатель НС подчеркнул принципиальную позицию властей братского Кипра по всем важным вопросам, касающимся Армении и армянского народа.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Арарат Мирзоян отметил, что статус и безопасность Нагорного Карабаха являются главными приоритетами для Армении, и проблема не может быть решена без решающего слова Карабаха, являющегося основной стороной конфликта. Мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы под эгидой структуры сопредседателей Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат международного сообщества- было и останется единственным форматом.

Что касается кипрской проблемы, председатель НС подтвердил поддержку армянской стороны Кипру. Стороны осудили посягательства Турции в исключительной экономической зоне Республики Кипр, которые подрывают обеспечение региональной безопасности и стабильности.

Председатель Палаты представителей Республики Кипр ДимитрисСилурис, приветствуя делегацию, возглавляемую председателем НС А. Мирзояном, подчеркнул многовековые армяно-кипрские исторические и культурные связи, которые являются основой для еще большего углубления и доведения нынешнего высокого уровня сотрудничества до практического уровня.

Придавая важность роли армянской общины Кипра в экономической и общественной жизни страны, была затронута, в частности, и судьба образовательного учреждения “Мелконян”.

ДимитрисСилурис отметил, что он активно будет участвовать в формировании межпарламентской платформы трехстороннего формата.

Стороны коснулись работ, направленных на развитие туризма между двумя странами, а также сотрудничества между университетами в сфере образования.

Председатель Палаты представителей подтвердил поддержку Кипра армянской стороне во всех принципиальных вопросах.

Главы двух парламентов выступили с заявлениями для прессы.