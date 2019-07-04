Правительство Армении предоставило отсрочку от армии 4 гражданам
Правительство Армении решило дать отсрочку от летнего призыва 2019 года до летнего призыва 2021 года музыканту Тиграну Петросяну, артисту балета Мушегу Аветисяну, певцу Гагику Варданяну, художнику Мисаку Артеняну.
Как сообщает Арменпресс, предложение представил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.
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