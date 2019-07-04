День Конституции будет отмечаться музыкальным фестивалем и традиционным шествием

В связи с Днем Конституции и государственных символов Республики Армения 4 июля, впервые в Ереване, на площади им. Степана Шаумяна будет проведен фестиваль музыкальных групп, оркестров и индивидуальных музыкантов под открытым небом “Tricolor Yerevan International Street Music Festival”, который соберет вокруг себя участников из разных стран. 5-го июля в столице намечено также и праздничное шествие.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 4 июля сказал основатель и генеральный директор Фонда популяризации государственных и национальных ценностей “Мы” Павел Саркисян. Он подчеркнул, что до начала фестиваля общественность сможет наслаждаться выступлениями уличных музыкантов в центре города и на станциях метрополитена. Главное событие, которое уже много лет проводится в День Конституции и государственных символов - это праздничное шествие, в котором участвуют дети и молодежь. Мы для участия всем предоставляем футболки с триколором, флаги. В ходе шествия участники, чувствуя силу единства, поют наш гимн, патриотические произведения, развевают наш триколор.

Основной целью этой инициативы является объединение людей вокруг наших государственных символов, их переоценка и переосмысление”, - сказал Саркисян.

По его словам, шествие 5 июля начнется с площади Свободы. На площади имени Степана Шаумяна состоится концертная программа.

Саркисян добавил, что в рамках шествия планируется и протокольный этап. Две роты, состоящие из 50 человек, будут нести герб и флаг, вертолет с триколором будет летать в воздушном пространстве Еревана.Шествиевозглавятвоенные.

Касаясь фестиваля, который состоится 4 июля на площади им. Степана Шаумяна, Саркисян подчеркнул, что в концерте примут участие оркестр Генерального штаба Вооруженных сил РА, Министерства по чрезвычайным ситуациям и другие оркестры. Будут оркестры из Грузии.Выступит интересный семейный оркестриз России. Выступит также и этнографический ансамбль песни и танца “Сасун”, - отметил он.