Партия ГД обсудит озабоченность Сасуна Микаеляна: Араик Арутюнян

Партия “Гражданский договор” обсудит озабоченность депутата от фракции “Мой шаг” Сасуна Микаеляна в связи с его неизбранием в состав правления ГД, внутренними брожениями со стороны некоторых лиц и выборами мэра Абовяна.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

Он коснулся вопроса о том, почему обсуждения губернатора Котайка Романоса Петросяна и Сасуна Микаеляна вышли за рамки партии. “Это политическая сила власти, усиливающаяся политическая сила, которая всегда была публичной, не вижу проблем, это дискуссия, и вопросы будут урегулированы. В партии мы это обсудим”, - сказал Арутюнян.

Касаясь высказывания Сасуна Микаеляна о том, что на выборах в состав правления некоторые лица внутри партии сформировали группы, он сказал, что внутренних групп он не заметил, особенно во время выборов. “У г-на Микаеляна есть опасения, мы обязательно обсудим высказанные им мысли и озабоченность, пока не обсуждали этот вопрос”, - сказал Арутюнян.

Отвечая на вопрос о том, почему Микаелян сказал, что они должны извлечь уроки из этого, Арутюнян сказал, что в партии вообще любят анализировать любую ситуацию и извлекать уроки.

“И в этом причина того, что партия на политическом поле в прошлом году имела успех. И в любой ситуации в партии бывают обсуждения и выносятся решения. Я не думаю, что у нас ситуация, в которой есть неразрешимые проблемы”, - отметил он.

Ранее Сасун Микаелян в беседе с журналистами в НС коснулся ряда вопросов: выборов мэра Абовяна, разногласий с губернатором Котайка и его неизбрания в состав правления ГД. В связи с этим он отметил, что для него не существенно быть членом правления. Он отметил, что, возможно, были какие-то брожения, определенные лица сформировали команды внутри, поэтому так и произошло.

Однако он подчеркнул, что это не помешает продолжению его деятельности как члена партии ГД.