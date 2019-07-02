“Айастани Анрапетутюн”: ПАСЕ больше не будет площадкой армяно-азербайджанских столкновений

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Армянская сторона отказывается использовать ПАСЕ в качестве площадки армяно-азербайджанских столкновений и впредь будет выступать с общеевропейской повесткой, а любая провокация со стороны Азербайджана удостоится несоразмерного ответа. По словам члена фракции “Мой шаг” Соса Аветисяна, члены армянской делегации вошли в состав влиятельных политических групп ПАСЕ, чтобы использовать все возможности для эффективного продвижения политической повестки нашей страны. Вступление во влиятельные политические группы нашим представителям даст возможность стать докладчиками в ближайшее время. Если мы сможем быть хорошими докладчиками в других общеевропейских вопросах, то станем легитимными, и наше слово будет более влиятельным”, - пояснил депутат”.

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