СМИ сообщили о сокращении Ираном своих обязательств по ядерной сделке после 7 июля

Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после 7 июля несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX. Об этом со ссылкой на свой источник сообщило в понедельник агентство Tasnim.

Отмечается, что действий европейских стран - участниц ядерной сделки, включая запуск INSTEX, недостаточно, чтобы обеспечить интересы Ирана в рамках соглашения. Решение о реализации второго этапа по сокращению выполнения обязательств в рамках СВПД может быть в течение нескольких дней озвучено Организацией по атомной энергии Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В пятницу на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций и в условиях, когда Тегеран отключен от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). Однако пока INSTEX включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые не были затронуты ограничительными мерами США, но не могли регулярно поставляться в Иран из-за банковской изоляции страны. Тегеран заявляет, что для полноценной работы этого механизма финансовых расчетов Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.