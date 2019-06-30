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Боксер Артур Ованнисян стал чемпионом  II  Европейских игр


Боксер Артур Ованнисян (49 кг) завоевал золотую медаль и  стал чемпионом  II  Европейских игр.

Как  передает Арменпресс, в последний  конкурсный  день на Евроиграх-2019  в  Минске – в  финале  Артур Ованнисян встретился с представителем Грузии Сахилом Алахвердовым. Преимущество армянского боксера  подтвердили четверо из 5 судей.

30 июня  за золото поборется и другой член национальной  сборной  Армении — Ованес Бачков (64 кг).

До этого золото для  команды  Армении  завоевал  только самбист  Тигран Киракосян.




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