Боксер Артур Ованнисян стал чемпионом  II  Европейских игр

Боксер Артур Ованнисян (49 кг) завоевал золотую медаль и стал чемпионом II Европейских игр.

Как передает Арменпресс, в последний конкурсный день на Евроиграх-2019 в Минске – в финале Артур Ованнисян встретился с представителем Грузии Сахилом Алахвердовым. Преимущество армянского боксера подтвердили четверо из 5 судей.

30 июня за золото поборется и другой член национальной сборной Армении — Ованес Бачков (64 кг).

До этого золото для команды Армении завоевал только самбист Тигран Киракосян.