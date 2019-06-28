Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции

Британские ученые разработали браслет, который меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона владельца, и помогает ему лучше контролировать свои чувства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на портале EurekAlert.

Исследователи Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера (Великобритания) создали прототип в виде браслета, который, по замыслу разработчиков, способен помочь людям, страдающим от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств. Предполагается, что обладатель браслета будет реагировать на сигналы устройства и усиливать контроль над своим состоянием в моменты резкой смены эмоций. Устройство работает автономно и не нуждается в подключении к компьютеру или мобильным гаджетам.

"Умное устройство, которое можно носить [на руке], изменяет цвет, нагревается, сжимается и вибрирует по мере усиления ваших эмоций и может помочь людям с аффективными расстройствами лучше контролировать свои эмоции", - отмечается в материале.