К 2030 году изменение климата может привести к бедности 120 млн человек

Более 120 миллионов человек станут бедными к 2030 году из-за засух, наводнений и других природных явлений, связанных с изменением климата, говорится в специальном докладе Совета по правам человека ООН, опубликованном на этой неделе.

"Изменение климата может свести на нет последние 50 лет улучшений в области глобального здравоохранения и сокращения бедности. Семьи среднего класса в развитых странах могут стать бедными. По оценкам Всемирного банка, если действия не будут предприняты немедленно, к 2030 году в мире 120 миллионов человек окажется в нищете... Только в Южной Азии 800 миллионов человек живут в горячих климатических точках, к 2050 году условия их жизни только ухудшатся", - говорится в докладе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.