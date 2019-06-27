Выпущена почтовая марка, посвященная теме “100-летие со дня основания Ереванского государственного университета” 

В здании Ереванского государственного университета, ЗАО “Айпост” 27-ого июня 2019 года погасила и выпустила в обращение почтовую марку, посвященную теме “100-летие со дня основания Ереванского государственного университета”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО “Айпост”, почтовая марка с номиналом 220 драм отпечатана в типографии “Cartor” во Франции тиражом в 30 000 экземпляров. Дизайн почтовый марки разработан Левоном Лачикяном.

На почтовой марке изображен центральное здание Ереванского государственного университета, а также – памятник “Саак Партев и Месроп Маштоц”. Почтовая марка полностью выполнена в графическом стиле. В нижнем правом углу почтовой марки изображен логотип, посвященный 100-летию со дня основания Ереванского государственного университета.

Почтовую марку погасили министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акоп Аршакян, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Араик Арутюнян, временно исполняющий обязанности ректора Ереванского государственного университета Гегам Геворкян, главный генеральный директор ЗАО “Айпост” Айк Авагян, президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

Дата выпуска: 27 июня 2019г.

Художник и дизайнер: Левон Лачикян

Типография: Cartor, Франция

Размер: 40,0 x 30,0 мм

На одном листе: 10 шт.

Тираж: 30 000 шт.

Ереванский университет был основан решением Совета министров первой Республики Армения 16 мая 1919 года. Торжественная церемония открытия университета состоялась 31 января 1920 года в Александрополе (ныне-Гюмри). В 1920-ом году университет был перенесен в город Ереван. До настоящего времени Ереванский государственный университет дал около 130.000 выпускников. На 19 факультетах, действующих сейчас в университете, в 4 институтах и Иджеванском филиале обучаются около 16.200 студентов.