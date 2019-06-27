Cамолет ВВС Индии сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей

Пилот истребителя-бомбардировщика Jaguar Военно-воздушных сил Индии из-за столкновения с птицей сбросил на город Амбала учебные бомбы и топливные баки, что помогло ему успешно посадить самолет, сообщает в четвергHindustan Times.

По данным издания, инцидент произошел вскоре после учебного вылета истребителя с базы в Амбале, когда из-за столкновения с птицей у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоту пришлось сбросить топливные баки и 10-килограммовые учебные бомбы, чтобы набрать высоту и суметь вернуться обратно,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным источников в ВВС Индии, небольшие бомбы, сброшенные пилотом, уже обнаружены. В полиции Амбалы подтвердили, что груз с истребителя приземлился в городе.

Авиабаза в Амбале (штат Харьяна) расположена в густонаселенном центре города. Его население составляет более 207 тыс. человек.