Siemens поставит новое оборудование и предоставит обслуживание Ереванской ТЭЦ

Немецкая компания Siemens поставит современное оборудование для строительства газотурбинной теплоэлектростанции “Ереван-2”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт компании Siemens.

Отмечается, что компания Siemens в течение 20 лет будет осуществлять обслуживание ТЭС. В компании “ArmPower”, созданной для строительства и эксплуатации ТЭС, Siemens имеет 40% доли. Проект “Ереван-2” - самый крупный заказ для Siemens из Армении.

Компания “Ренко” несет ответственность за проектные и строительные работы ТЭС и совместно с компанией “Симест” является 60% акционером компании ArmPower.

В правительстве Армении 4 марта 2019 года состоялось подписание прямого соглашения о строительстве в Ереване теплоэлектростанции мощностью 250 мегаватт. Соглашение подписали и. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян, региональный управляющий международной финансовой корпорации (Группа Всемирного банка) Ян Ван Билсен, директор армянского офиса Азиатского банка развития Шейн Розенталь, генеральный исполнительный директор “Ренко” Джованни Рубини, уполномоченный представитель “ArmPower” Симоне Джованнини, Генеральный директор банка “Америя” Артак Анесян, ответственный по Армении Немецкой инвестиционной корпорации (DEG) Петер Гйергряй, исполнительный директор “Сименс проджект Венчурс” Клаус Колоф.

В ноябре 2018 года между правительством Армении, “ArmPower ” и “Ренко” было подписано трехстороннее рамочное соглашение о строительстве на территории города Еревана современной теплоэлектростанции.

Было отмечено, что этот инвестиционный проект стоимостью $ 250 млн будет реализован в течение 26 месяцев, и в сравнении с другими теплоэлектростанциями стоимость производимой ею электроэнергии будет самой низкой. В строительстве новой ТЭС будет задействовано 1000 -1200 человек, а на период эксплуатации будет создано 230 рабочих мест.

Программу планируется реализовать с внедрением современного оборудования и на основе научного опыта, благодаря чему Армения будет иметь высокоэффективную и безопасно действующую энергетическую станцию. Снизятся также и расходы на природный газ для энергетической системы Армении и повысится надежность энергоснабжения.