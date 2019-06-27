Правительство Армении составит проектно-сметные документы для строительства трех медицинских центров

Правительство Армении составит проектно-сметные документы для строительства в республике трех медицинских центров. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня сказала заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян, отметив, что некоторые медучреждения будут реконструированы и частично отремонтированы.

“В составе проектно-сметной документации планируется осуществить реконструкцию 11 МЦ, частичный ремонт 1 МЦ и строительство 3 МЦ, на что будет потрачено около 450 млн драмов”, - сказала Аванесян. В результате этих и ряда других действий до конца года планируется потратить около 12 млрд драмов. По словам замминистра, все это стало возможно благодаря дополнительным поступлениям в госбюджет 62 млрд драмов, значительная часть которых фактически будет направлена на здравоохранение.