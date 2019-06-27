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В Кашатаге утонул 16-летний юноша


Из районного отделения МЧС Кашатага около 17:54 часов поступил сигнал о том, что житель города Бердзор Саркис Мовсесян (2002 г . род.) утонул при купании в реке Хакари на территории общины Сус Кашатагского района, необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, с целью оказания помощи на место происшествия выехали пожарные-спасатели Кашатага. На помощь выехала также и дежурная оперативная группа.

В результате поисковых работ спасатели обнаружили тело С. Мовсесяна.

Все сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах выражают глубокие соболезнования и поддержку начальнику отдела по ЧС Кашатагского района подполковнику с/с Керобу Мовсесяну и его семье в связи с трагической гибелью сына Саркиса Мовсесяна.




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