КГД обнаружил 3,5 кг лекарств, скрытых от таможенного контроля

Сотрудники управлений по внутренней безопасности и борьбе с контрабандой КГД совместно со служащими таможенного пункта отдела Баграташена на днях в автобусе, осуществляющем перевозку пассажиров из Турции, обнаружили лекарства, скрытые от таможенного контроля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

В декларированном багаже пассажира автобуса гражданина РА Г. А. было обнаружено 3,5 кг лекарств, упакованных в полиэтиленовые пакеты черного цвета, скрытых от таможенного контроля. По словам гражданина Г. А. он не знал об обнаруженных лекарствах. В качестве сопровождаемого груза пакет ему передал пассажир того же автобуса - В. по указанию учредительного директора компании, осуществляющей данную перевозку, Ш. А.

Обнаруженные лекарства были изъяты, по факту происшествия был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Материалы направлены в соответствующее подразделение КГД РА для определения дальнейшего хода.