Армения и Казахстан активизируют сотрудничество между офисами Советов безопасности

Секретарь Совбеза Армен Григорян в рамках заседания Комиссии секретарей Советов безопасности ОДКБ в столице Кыргызской Республики Бишкеке, в узком составе, встретился с помощником президента Республики Казахстан секретарем Совета безопасности Калмуханбетом Касимовым. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе секретаря Совета безопасности Армении, в начале встречи секретарь Григорян выразил соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в результате взрывов на военных складах в городе Арис в Казахстане. Было обращено внимание на то, что это уже вторая встреча двух партнеров за неделю, что является хорошим знаком с точки зрения активизации сотрудничества.

Секретарь Совбеза подчеркнул важность активизации сотрудничества Армении и Казахстана в интеграционных и региональных структурах, а также на других платформах многостороннего формата.

Секретарь Касимов отметил важность развития двусторонних отношений, особенно в сфере безопасности, посчитав примечательной частоту встреч на высшем уровне. В рамках сотрудничества секретарь Касимов отметил важность возможностей обмена опытом эффективного управления пограничными водами и потенциала действующей в Казахстане армянской общины.

Калмуханбет Касимов отметил необходимость активизации сотрудничества между офисами Совбеза, добавив, что это может стать хорошей платформой для укрепления связей между двумя странами.

Армен Григорян предложил рассмотреть возможность составления плана двустороннего сотрудничества между офисами Совета безопасности на 2020 - 2021 годы и выдвинул идеи о возможных направлениях сотрудничества.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян особо отметил важность активизации сотрудничества в сферах военной промышленности и мирного использования космоса.

В конце встречи секретарь Совета безопасности Армен Григорян пригласил своего коллегу Калмуханбета Касимова в Армению, предложение было принято, и была достигнута договоренность согласовать сроки визита и детали по дипломатическим каналам.