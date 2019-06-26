ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.

Также в резолюции сказано, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".

Кроме того, "Ассамблея призвала российские власти освободить 24 украинских моряка", которые были задержаны после нарушения границы в ноябре прошлого года. Также ПАСЕ призвала "немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".

В ходе дискуссии в документ внесли одну поправку, согласно которой ПАСЕ призывает Москву "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции".

Ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", отмечается в резолюции. Кроме того, в документе Мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.