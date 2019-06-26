Военнослужащий в Армавире совершил самоубийство

Срочный военнослужащий министерства обороны Армении Айк Суренович Алвердян 26 июня 2019 года нанес себе смертельное огнестрельное ранение в область лица из закрепленного за его именем автомата АК-74.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе СК Армении, по факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 110 УК Армении (доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности).