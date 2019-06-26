Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь

США оценили в $50 млрд потери Ирана из-за санкций


Иранские власти лишились $50 млрд из-за наложенных на них санкций США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в опубликованном в среду интервью телеканалу Al Hadath заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

"Наложив санкции, мы лишили иранское руководство $50 млрд", - сказал он, сравнив власти в Тегеране с "религиозной коррумпированной мафией".

Хук также отметил, что "выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стал необходимым шагом по противодействию деятельности Ирана", а также обвинил Тегеран в распространении насилия и терроризма на Ближнем Востоке.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации