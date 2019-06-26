Артак Апитонян встретился с исполнительным директором офиса ООН по борьбе с наркотиками и преступностью

Находящийся с рабочим визитом в Вене заместитель министра иностранных дел Артак Апитонян 24 июня встретился с исполнительным директором офиса ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC), генеральным директором офиса ООН в Вене Юрием Федотовым (Yuri Fedotov.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи замминистра представил процесс реформ в Армении после бархатной революции, в том числе и в сферах, находящихся под юрисдикцией UNODC. Артак Апитонян подчеркнул, что тесное сотрудничество Армения - UNODC имеет важное значение в деле содействия повестке реформ правительства Армении, в частности, по борьбе с коррупцией и преступностью, а также по предотвращению незаконного оборота наркотиков. Была отмечена важность роли UNODC в вопросе координации и стимулирования регионального и международного сотрудничества в области его компетенции.

В течение беседы стороны коснулись вопросов взаимодействия Армении с Венским офисом ООН и действующими под его эгидой комиссиями, обсудили перспективы более интенсивного и углубления двустороннего сотрудничества. Артак Апитонян и Юрий Федотов коснулись также и вопросов Программыстратегии и действий по борьбе с пропагандой ненависти, инициированной недавно генеральным секретарем ООН.