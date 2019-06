США, Япония и Австралия инвестируют $1 млрд в строительство завода СПГ

США, Япония и Австралия планируют инвестировать один млрд долларов в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ), сообщают источники Nikkei Asia Review, передает "Коммерсантъ".

Инвестором проекта от Японии будет Japan Bank for International Cooperation (JBIC), от США - U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC), от Австралии - Export Finance and Insurance Corporation, говорится в публикации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что проект, который будет реализован в Папуа - Новой Гвинеи, станет первым реальным шагом стран в противовес китайской инициативе "Пояс и путь" (ПИП).