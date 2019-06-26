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Новый байопик о Лучано Паваротти


В ближайшее время на мировые экраны выходит новый документальный фильм о феноменальном итальянском теноре Лучано Паваротти.

Певец скончался в 2007 году в возрасте 71 года. За свою карьеру он продал 100 млн пластинок и прорвался на вершину певческой славы.

Режиссером нового документального байопика стал американский актер и режиссер Рон Ховард, снявший в 2016 году документальный музыкальный фильм о "Битлз" - "Восемь дней в неделю - гастрольные годы",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Автором сценария нового фильма о Паваротти стал Марк Монро, который сотрудничал с режиссером Роном Ховардом на съемках фильма о "Битлз".

В интервью Би-би-си он признался, что, работая над сценарием, он открыл для себя много нового, в частности, каким было детство признанного тенора и его юношеские годы.

Критики согласны в том, что новый фильм, несмотря на минусы, демонстрирует главное: у Паваротти была широкая душа. И уникальный голос.

 

 




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