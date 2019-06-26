Новое правительство Дании возглавит самая молодая женщина-премьер в истории страны

Лидер Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен договорилась о формировании правящей коалиции, сообщает Deutsche Welle.

"С большим удовольствием я могу сообщить, что спустя три недели переговоров у нас есть (в парламенте - ИФ) большинство, чтобы сформировать новое правительство", - сказала она в среду,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Фредериксен заявила, что ее правительство будет состоять из четырех левоцентристских партий (Социал-демократическая партия, Радикальная Венстре, Социалистическая народная партия, Единый список - ИФ).

"У этих четырех партий очень разные истории и подходы. Мы не знали, получится ли все, когда начинали переговоры. Но теперь мы достигли цели", - добавила она.

Метте Фредериксен 41 год. Как отмечает Deutsche Welle, она станет самым молодым премьером в истории Дании.

В однопалатном парламенте Дании - Фолькетинге - 179 мест, из которых четыре занимают представители Фарерских островов и Гренландии. Он избирается сроком на четыре года.