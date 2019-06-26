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В Сети опубликовали кадры со съёмок нового фильма о приключениях Джеймса Бонда


Кадры со съёмок продолжения саги о приключениях агента 007, также известного как Джеймс Бонд, опубликовали на официальном YouTube-канале картины.

В своём посте в "Твиттере" создатели картины напомнили, что съёмки проходят на Ямайке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняет издание The Hollywood Reporter, премьера киноленты ожидается 8 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что на съёмках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошёл несчастный случай: контролируемый взрыв испортил декорации и ранил члена съёмочной группы.

Кроме того, сообщалось, что британский актёр Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде.

 

 




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