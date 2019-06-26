По уголовному делу, возбужденному по факту смерти 65-летнего мужчины, задержан брат потерпевшего

В следственном отделе административного района Малатия-Себастия следственного управления СК Армении ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти 65-летнего мужчины. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, задержан брат убитого. 25-го июня 2019г. в 12:20 в отделе Малатии Полиции РА житель города Ереван, мужчина 1957 г.р. дал показание о том, что накануне вечером 24 июня в принадлежащей им квартире возникла ссора между ним и его братом 1954 г.р., в ходекоторой он ногами нанес многочисленные удары по разным частям тела брата. По его сообщению 65-летний мужчина на следующий день, 25 июня в 11:30 скончался.

На место происшествия сразу выехалаоперативно-следственная группа. При внешнем осмотре тела 65-летнего мужчины были зафиксированы многочисленные травмы головы, лица и грудной клетки.

По данному факту в следственном отделе административного района Малатия-Себастия СК РА возбуждено уголовное дело по пункту 14 части 2 статьи 112 УК РА, по подозрению в совершении предполагаемого преступления был задержан брат пострадавшего, 1957 года рождения, и допрошен по делу.

В ходе предварительного следствия были проведены неотложные следственные действия: осмотр места происшествия, допросы, изъяты одежды потерпевшего и предполагаемого преступника, взяты образцы, с целью выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-генетическая.

Предпринимаются неотложные следственные и другие процессуальные меры для выяснения всех обстоятельств инцидента, обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования, проверки указанных в показаниях обстоятельств.

Органудознанияданыпоручения.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.