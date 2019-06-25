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Депутат НС Армении встретился со спикером парламента Ирака


Член фракции Национального собрания "Мой шаг" Рустам Бакоян находится в Ираке.

Как сообщает Арменпресс, по инициативе иракской стороны Рустам Бакоян встретился со спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси.

На встрече также присутствовали члены иракского парламента езидского происхождения Саиб Хидир, Хосейн Хасан Нармо, Халида Халил и представители езидской общины Ирака.

На встрече были обсуждены вопросы расширения армяно-иракских парламентских связей и активизации деятельности межпарламентских групп дружбы. Они затронули ряд вопросов, связанных с восстановлением Синджара, а также возможности возвращения перемещенных лиц, перспективы сохранения стабильности в Синджаре.

Спикер парламента выразил готовность оказать поддержку синжарским езидам в обеспечении устойчивых условий жизни на их земле и возвращении перемещенных лиц.

Рустам Бакоян, в свою очередь, представил озабоченность езидов, живущих в разных частях света в связи с продолжающимся геноцидом в Синджаре. Он также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризиса в Синджаре и вывести езидский народ из кризиса.




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