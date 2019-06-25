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Дэнни Бойл рассказал о телевизионном приквеле "Пляжа" с Леонардо Ди Каприо


Британский кинорежиссер Дэнни Бойл поделился подробностями нового сериала, основанного на его фильме "Пляж", сообщает The Independent.

"Пляж" может вернуться 20 лет спустя. Сценарист и продюсер Эми Сейметц взяла за основу фильм для того чтобы сделать телешоу", - сказал Дэнни Бойл,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Режиссер объяснил, что проектом руководила Эми Сейметц, которая работала над сериалом Стивена Содерберга "Опыт подружки" (2009 год).

"Когда я прочитал первые два сценария, то был заинтригован", - поделился Дэнни Бойл.

Дэнни Бойл снял фильм "Пляж" в 2000 году. В картине, основанной на романе писателя Алекса Граленда, главные роли исполнили актеры Леонардо Ди Каприо и Тильда Суинтон.

Дата выхода сериала пока неизвестна.

 

 




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