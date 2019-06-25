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Граждане Армении, оставшиеся без транспорта в Верхнем Ларсе, на другом автобусе уже перевезены в Армению


Пассажиры автобуса, остановленного на грузинском участке КПП Верхний Ларс из-за перевозки запрещенного груза, уже в Армению. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Грузии  на своей странице в Фейсбук сообщило, что утром 25 июня в 07:00 автобус с гражданами Армении из Верхнего Ларса выехал в Армению.

24 июня в 06: 00 утра из-за перевозки запрещенного груза на грузинском участке российско-грузинского КПП Верхний Ларс был остановлен автобус, принадлежащий армянскому перевозчику. Вечером 24 июня была распространена информация о том, что дополнительная машина, предоставленная компанией для перевозки находящихся на границе пассажиров в Армению, уже находится на территории Грузии.




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