Единственный сын Пашиняна проходит военную службу в Арцахе, чего никто из двух сыновей Кочаряна не делал: Владимир Карапетян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян коснулся утверждений второго президента Армении Роберта Кочаряна, сделанных в интервью 5-м каналу.

В беседе с «Арменпресс», касаясь вопроса о том, как он прокомментирует утверждения второго президента Армении в ходе интервью, пресс-секретарь премьер-министра подчеркнул, что Роберт Кочарян сначала должен был дать общественности пространные разъяснения о том, как его семья стала миллионером и как это связано с тем, что он является высокопоставленным чиновником, имеющим обязательства перед обществом. Каким образом с тех пор, как Кочарян занимал пост главы государства на счету его сына появились 18 миллионов долларов? Г-н Кочарян не затрагивает эти вопрос, и этим вопросом, думаю, должны заниматься правоохранительные органы.

Что же касается ряда сделанных им утверждений, надо надеяться, что г-н Кочарян не имеет в виду, что человек, внесший вклад в арцахскую войну, может быть коррумпированным, может стрелять в собственных граждан или иметь право отдавать такой приказ.

Также я думаю, что, то что Роберт Кочарян считал приемлемым вариант сдачи Мегри и освобожденных территорий Азербайджану в обмен на неопределенный статус НК - исторический факт. Во всяком случае, в ответ на подробные свидетельства очевидцев не прозвучало ни одного убедительного опровержения.

Что касается отношения премьер-министра Пашиняна к Арцаху, думаю, об этом краткое представление дает то, что единственный сын Пашиняна проходит военную службу в Арцахе. То, чего не сделал никто из двух сыновей Кочаряна”.