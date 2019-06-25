Экзамены во французских школах перенесли на июль из-за жары

Министерство народного образования Франции решило отложить проведение экзаменов во французских школах из-за высоких температур, установившихся на большей части территории страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщил глава ведомства Жан-Мишель Бланкер.

"Из-за сильной жары я, посоветовавшись с премьер-министром и министром здравоохранения, принял решение перенести письменные экзамены на получение диплома об окончании. Изначально экзамены были запланированы на 27 и 28 июня, однако теперь они пройдут 1 и 2 июля", - заявил Бланкер.

Французская метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний - "оранжевый" - уровень погодной опасности в стране из-за надвигающейся волны жары в 53 департаментах, преимущественно в центральных и восточных регионах страны. Согласно ее данным, во вторник на большей части территории Франции столбик термометра поднимется до отметки в 35-39 градусов, а в период с 26 по 28 июня температура достигнет 38-41 градуса.