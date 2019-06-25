Роберт Кочарян, его адвокаты и семья не примут участия в оглашении судебного акта в Апелляционном суде

Второй президент Армении Роберт Кочарян, члены оборонной группы и члены семьи не примут участия в оглашении решения Апелляционного суда. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил офис второго президента Армении Роберта Кочаряна.

“Как известно, сегодня в 16:00 в Апелляционном уголовном суде РА будет опубликовано решение Апелляционного уголовного суда РА Об изменении меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна, а также об апелляционных жалобах Генпрокуратуры РА на решения суда общей юрисдикции Еревана о приостановлении производства по делу. Учитывая, что Апелляционный уголовный суд под председательством Армена Даниеляна не позволил защитникам второго президента РА Роберта Кочаряна представить свои позиции и, грубо попирая принцип конкурентного судопроизводства, удалился в совещательную комнату для принятия решения, заявляем, что ни президент Кочарян, ни члены группы защиты, ни члены семьи Кочарянов в знак протеста не примут участия в сегодняшнем оглашении решения. Мы также просим всех наших сторонников не идти сегодня к Апелляционному суду и не организовывать каких-либо мероприятий”, - говорится в сообщении, распространенном офисом второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Апелляционный уголовный суд РА 25 июня опубликует окончательные судебные акты по апелляционным жалобам стороны обвинения по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других.

Председательствующий судья Армен Даниелян пришел к такому решению после того, как адвокат Роберта Кочаряна Ованнес Худоян отметил, что они видят законодательные проблемы по делу и попросил приостановить рассмотрение дела и обратиться в Конституционный суд.

К ходатайству присоединились также и другие защитники Кочаряна Рубен Саакян и Айк Алумян, и также защитники Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна Мигран Погосян и Карен Межлумян.

Не выслушав возражений защитников Роберта Кочаряна, Армен Даниелян принял решение покинуть совещательную комнату для вынесения судебных актов по апелляционным жалобам, имея в виду, что “поведение стороны защиты направлено на ненужное затягивание судебного заседания”.

Свои возражения против апелляционных жалоб Генпрокуратуры РА по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других в апелляционном уголовном суде представили защитник начальника штаба ВС РА Сейрана Оганяна Карен Межлумян и защитник начальника Ереванского гарнизона Юрия Хачатурова Мигран Погосян. В суде выступали также и пострадавшие по делу 1 марта, лица, которые отметили, что присоединяются к представленной стороной обвинения апелляционной жалобе.

Обвиняемый Роберт Кочарян не участвовал в судебном заседании.

19 июня в Апелляционном уголовном суде свои апелляции представили сторона обвинения и представитель потерпевшей стороны Седа Сафарян. В то же время Седа Сафарян представила апелляционную жалобу представителя правопреемников потерпевших Ваге Григоряна. Генпрокурор Артур Давтян отметил, что суд общей юрисдикции Еревана принял незаконное и необоснованное решение, которым изменил меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна, а также приостановил и отправил дело в Конституционный суд.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента Арцаха Бако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.

23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала два решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.