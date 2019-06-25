СМИ: суд в Тбилиси освободил еще более 40 задержанных на митингах у здания парламента

Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобы 41 человека, которые были приговорены судом низшей инстанции к 12-суточному заключению по делу о митингах у здания парламента, и освободил их. Как передает Арменпресс, об этомво вторник сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, суд в ходе слушаний признал невиновными двух задержанных, а остальных приговорил к четырем суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. Но так как с момента их задержания уже прошло пять дней, нарушители вышли на свободу.

Ранее в понедельник апелляционный суд освободил еще 16 человек.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.