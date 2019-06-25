Предстоящие на 25 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Президент Армении Армен Саркисян находится с рабочим визитом в Швейцарии. В Цюрихе он принимает участие в открытии Международного фестиваля науки и искусства “STARMUS”, на котором президент выступит с речью.

В городе Масис премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в торжественной церемонии открытия парка Франкофонии и семейного спортивного комплекса.

Развития, вытекающие из конфликта Иран - США, находятся в центре обсуждения армянских экспертов и политологов. На созванной пресс-конференции свои наблюдения по теме представят академик Араик Саркисян и иранист Гоар Искандарян.

В Ереване состоится общественное обсуждение на тему “Задачи финансирования партий и избирательных споров в Армении”.

В Музее-институте Комитаса состоится сольный концерт пианистки Лусине Хачикян. В программе -произведения современных армянских композиторов.

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