Европейские индексы - 24-06-19
МОСКВА, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.53% и составил 12274.57 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 5521.71 пункта, британский FTSE вырос на 0.12% и составил 7416.69 пункта, а российский RTSI вырос на 0.88% и составил 1387.06 пункта.
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- 08:58 Цены на цветные металлы - 24-06-19
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