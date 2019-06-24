В ходе пленарного заседания Венецианская комиссия коснулась последних конституционных изменений в Армении и публичных заявлений о действующих членах Конституционного суда. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на протокол заседания.

«Комиссия была проинформирована о недавних конституционных изменениях в Армении, в том числе о публичных заявлениях членов Конституционного суда. Комиссия попросила председателя внимательно следить за ситуацией, чтобы при необходимости сделать заявление. Будет подготовлено срочное заключение по Судебному кодексу Армении, которое должно быть направлено в соответствующие органы до пленарного заседания в октябре», - говорится в отчете.

На церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Армении 20 июня Ваге Григорян отметил, что присягу дает в качестве единственного на данный момент судьи, и вступая в Конституционный суд, он берет на себя полномочия и обязанности председателя КС.

“Я присягу судьи КС, вступающего в Конституционный суд, даю в качестве единственного на данный момент судьи, поскольку другой судья в эти дни отсутствует из страны. И, взяв на себя полномочия и обязанности председателя КС, после обсуждения вопроса с членами КС, с их согласия или при отсутствии согласия, в приемлемом формате сообщу об этом также общественности и соответствующим конституционным органам власти, которые правомочны играть роль в этом процессе”,- отметил Григорян.

Это заявление стало предметом бурных обсуждений как со стороны юристов, так и со стороны политических сил.