Министр юстиции принял руководителя ереванского офиса Совета Европы

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян принял руководителя ереванского офиса Совета Европы Наталью Вутову.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства юстиции Армении, придав большое значение сотрудничеству с Советом Европы, министр отметил, что в настоящее время Армения находится на пути серьезных судебных реформ, и в этот период необходимо будет использовать передовой опыт и экспертная консультация Совета Европы. Рустам Бадасян подчеркнул, что есть политическая воля для осуществления этих реформ в соответствии со всеми международными стандартами. Министр выразил готовность к тесному сотрудничеству и высоко оценил усилия Совета Европы, направленные на укрепление и развитие демократии в Армении.

Глава ереванского офиса Совета Европы Наталья Вутова поздравила министра Бадасяна с назначением и подчеркнула, что министерство юстиции является одним из их самых важных партнеров. По словам представителя СЕ, министерство юстиции является либо основным партнером, либо одним из важнейших участников почти семи проектов, которые в настоящее время реализуются ереванским офисом.

В ходе встречи министр юстиции коснулся реализацию стратегических проектов в области судебно-правовой реформы и других вопросов.

Глава ереванского офиса Совета Европы подчеркнула, что судебные реформы, укрепление потенциала Службы пробации и развитие пенитенциарной системы находятся в их списке приоритетов, и Совет Европы готов поддержать деятельность в этом направлении.

В конце встречи была достигнута договоренность об углублении сотрудничества.