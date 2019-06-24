В Кремле отказались считать запрет на полеты в Грузию санкциями

Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию являются не санкциями, а вынужденными временными мерами, направленными на обеспечение безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Существование прямой угрозы для россиян - это и есть основание для введения этих временных ограничений", - напомнил он.

"Здесь нет никакого политического конфликта", - заверил он. Навязывать Грузии свою позицию через незаконные санкции Россия не собирается, добавил пресс-секретарь президента,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Грань очень простая. Ситуация в тех странах, где российских депутатов, находящихся в здании парламента в рамках международного мероприятия, атакует толпа экстремистов с весьма однозначными лозунгами, которые не терпят двойного прочтения, вот к этим странам особое отношение. И конечно, это повод для того, чтобы задуматься", - сказалПесков.

Решение Роспотребнадзора усилить контроль за грузинскими винами из-за появившихся претензий к их качеству, по словам чиновника, не связано с президентским указом о запрете полетов. Он отметил, что Роспотребнадзор просто выполняет свою работу, проверяя качество импортных товаров.