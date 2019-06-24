Советник президента Ирана назвал условие переговоров с США

Иран не готов к переговорам с США при сохранении санкционного режима. Об этом в понедельник написал в Twitter Хесамоддин Ашна, советник президента страны Хасана Роухани.

"Мы говорим: не хотим войны, но и не приемлем санкции, - написал Ашна. - Предложения со стороны США о готовности к переговорам в условиях, когда сохраняются угрозы и санкции, не могут быть приняты",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, "угроза войны и санкции являются двумя сторонами одной медали". "Если они [США] хотят договоренностей, помимо ядерной сделки, то должны предложить что-то кроме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и с международными гарантиями", - подчеркнул он.