Выражение Марукяна “красивая девушка” стало в парламенте темой горячих выступлений

Депутаты фракции “Мой шаг” Национального собрания РА обратились к словам “красивая девушка”, произнесенным руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном в прямом эфире Facebook в адрес председателя Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян. Депутат от фракции “Просвещенная Армения” призвал сконцентрироваться не на стилистике, а на предложении. Как передает «Арменпресс», на заседании 24 июня депутаты дискутировали об этом.

Ранее в прямом эфире в Facebook Марукян затронул ситуацию в Грузии и предложил правительству увеличить количество рейсов из Гюмри в Россию и обратно. “Призываю очень красивую девушку и наше блестяще работающее правительство, чтобы в эти дни очень быстро предприняли меры и урегулировали эту проблему. Мы просто не должны упускать эту возможность”, - отметил Марукян.

Вначале, член фракции “Мой шаг” Арен Мкртчян, касаясь высказывания Марукяна “красивая девушка”, напомнил, что Марукян является депутатом и говорит о председателе Комитета гражданской авиации. “Я призываю уважать мандат депутата и проявлять себя как “классический депутат, а не “рабис””,-отметил Мкртчян.

Депутат той же фракции Геворг Папоян также выступил на эту тему. “Я думаю, что депутаты Национального собрания должны проявлять подобающее депутату поведение, особенно в общественных выступлениях и в общественных местах. И хочу сообщить, что неполитические, безосновательные, вульгарные формулировки в НС получат достойный ответ”, - сказал он.

Депутат от фракции “Просвещенная Армения” Ани Самсонян прежде всего отметила, что благодарна за напоминание о конструктивном предложении Марукяна в НС и выразила надежду, что оно дошло до места. «И Вам советую не комментировать здесь на уровне записей в Facebook, особенно, когда Марукян не в зале. Кстати, Вы, постоянно говорите нам о том, чтобы делать предложения, ожидаете конструктивных предложений, не делая реплик, возьмите это конструктивное предложение, попробуйте решить вопрос”, - отметила депутат.

Вице-спикер НС Ален Симонян напомнил, что речь шла не о предложении, а о стилистике.

Позже в своем выступлении Самсонян сказала, что Марукян сделал очень конструктивное предложение. "В соседней Грузии происходят события, и Марукян на этом фоне предлагал всего лишь активизировать транзитные рейсы Гюмрийского аэропорта, учитывая ряд обстоятельств. Теперь Вы вместо того, чтобы сфокусироваться на предложении, концентрируетесь на стилистике”, - сказала депутат.

По ее мнению, в выражении “блестящее правительство” ничего плохого нет. Самсонян не понимает, почему они озаботились и фразой “красивая девушка”, которая была всего лишь комплиментом.

“И давайте будем объективными и поймем, что до сих пор эта красивая девушка не показала никаких результатов. Это всего лишь призыв, чтобы Вы активизировали блестящее правительство и красивую девушку, чтобы работать и активизировать аэропорт Гюмри”, - сказала Самсонян.

Ален Симонян в своем выступлении отметил, что он никогда не оставляет за собой права приглашать Самсонян к трибуне не как депутата, а как красивую девушку. “Это не единственное Ваше достоинство. Единственным достоинством правительства и указанного лица являются не красота и блеск”, - обращаясь к Самсонян, сказал Симонян.

Несколько депутатов также выступили на эту тему.