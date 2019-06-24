По делу о незаконном лишении свободы двух лиц, мошенничестве в особо крупных размерах и хищении документов задержан один человек

В следственном отделе административных районов Эребуни и Нубарашен следственного управления СК РА ведется расследование по факту незаконного лишения свободы двух лиц и хищения путем обмана чужого имущества в особо крупных размерах.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, в результате крупномасштабных следственных действий были раскрыты и другие эпизоды преступления и механизм их совершения.

19-го июня 2019 г. в 11:50 в полицию от гражданина поступило сообщение о том, что его и его друга незаконно лишили свободы, после чего были похищены его автомобиль марки “Мерседес-Бенц S500”, находящиеся в салоне автомобиля документы, принадлежащие другим лицам: паспорта, водительские права, технический паспорт автомобиля, а также мобильный телефон модели “Айфон 5”.

По данному факту в Эребунийском отделе Полиции РА возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 133, п. 1 ч. 3 ст. 178 и ч. 1 ст. 324 УК РА, которое в тот же день для проведения предварительного следствия было отправлено в следственный отдел административных районов Эребуни и Нубарашен СК РА и принято к производству. Три лица признаны потерпевшими.

По предварительным сведениям, житель Еревана 1989 года рождения, 19-го июня, около 11: 30, представившись другим именем, с целью незаконного лишения свободы и обмана и совершения хищения чужого имущества в особо крупных размера, для покупки за 14.000 долларов США автомобиля марки “Мерседес-Бенц 500” и для того чтобы якобы заплатить им сумму за автомобиль, привел двух жителей города Севан, 1995 и 1994 гг. рождения на квартиру на улице Эребуни в Ереване, которую заранее арендовал для совершения запланированного преступления.

Затем, под предлогом забрать деньги во дворе дома у друга, и вернуться, он вышел из квартиры, ключом запер входную дверь квартиры, незаконно лишив их свободы, и украл припаркованный во дворе того же дома автомобиль, а также паспорт одного из потерпевших, находившийся в салоне автомобиля, водительские права, технический паспорт автомобиля и мобильный телефон модели " Айфон 5.

В результате неотложных следственных действий и предпринятых оперативно-розыскных мероприятий похищенный автомобиль марки “Мерседес-Бенц S500" был обнаружен демонтированным и с измененным с учетным номером в пункте, занимающемся демонтажем и продажей запчастей автомобилей в Ереване. Были обнаружены также и разыскиваемые по уголовному делу о хищении в следственном отделе административного района Шенгавит СК Армении автомобили марки ”Мерседес-Бенц S 550” и разыскиваемые отделом полиции Нор-Норка два других автомобиля марки “Мерседес-Бенц S 350”.

В ходе предварительного следствия было установлено, что сотрудник указанного пункта, который является жителем Еревана 1983 года рождения, в 2019 году был арестован. 29-летний молодой человек, совершивший предполагаемое преступление, за сумму 6000 долларов, 20 июня приобрел также и принадлежащий пострадавшим по делу о незаконном лишении свободы двух лиц и хищении чужого имущества в особо крупных размерах автомобиль марки “Мерседес-Бенц S500”, однако не успел его демонтировать, поскольку автомобиль был обнаружен сотрудниками Полиции РА.

В ходе следствия были получены данные о том, что в мае-июне 2019 г. с целью демонтажа и продажи запасных частей сотрудником указанного пункта, занимающегося продажей запчастей автомобилей, было приобретено еще пять автомобилей марки “Мерседес-Бенц S”, которые он так же демонтировал и продал значительную часть запчастей.

В результате предпринятых по уголовному делу оперативно-розыскных и оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый преступник, житель Еревана, мужчина 1989 года рождения, был задержан на Баграташенском КПП и приведен в полицию.

Следствие продолжается.

Проводятся широкомасштабные и неотложные следственные и процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия для проверки обстоятельств причастности других возможных лиц к событиям преступления, установления их личности, выявления других пострадавших от действий этих лиц, установления их личности, а также обнаружения похищенных автомобилей и проданных запасных частей.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.