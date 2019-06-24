МОНКС утвердило процедуру организации итоговых государственных аттестационных экзаменов для лиц, получивших образование по средне-профессиональной образовательной программе

Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА № 155-а/2 от 24 июня 2019 года утверждена процедура “Организации итоговых государственных аттестационных экзаменов для лиц, получивших образование по средне-профессиональной образовательной программе, не имеющих государственной аккредитации”.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, для участия в итоговых аттестационных экзаменах документы абитуриентов принимаются в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА с 24 июня по 19 июля 2019 года включительно (каждый день, кроме субботних и воскресных дней) с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (Адрес: ул. Вазгена Саркисяна 3, Дом Правительства 2, комната 502).

Выпускник средне-специального учебного учреждения, не имеющего государственной аккредитации для участия в итоговых государственных аттестационных экзаменах, в установленный срок представляет в Министерство образования и науки РА следующие документы:

1) Заявление заполненное согласно форме 1

2) Оригинал и копию выпускного документа (диплома) и вкладыша (в случае непредставления вкладыша объяснение по поводу отсутствия вкладыша)

2) оригиналы и копии выпускного документа (диплома) и вкладыша (ядра) (в случае непредставления объяснения об отсутствии вкладыша)

3) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, свидетельство беженца, специальный паспорт Республики Армения, свидетельство о статусе пребывания)

4) 2 фотографии (размер 3 х 4)

Заявление и требуемые документы заполняются и представляются в Министерство выпускником или уполномоченным им лицом, с соответствующей доверенностью.

Также просим принять к сведению, что согласно действующему порядку, в этом году завершается процесс организации итоговых государственных аттестационных экзаменов для лиц, получивших образование по средне-профессиональной образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации.

Для получения дополнительной информации можно звонить по номерам (010) 52-48-09, (010) 58-97-35 или же воспользоваться информацией на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.