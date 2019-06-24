В Национальном центре кризисного управления СС МЧС за прошедшую неделю было зарегистрировано 789 случаев

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС РА в период с 17 по 23 июня было зарегистрировано 789 случаев, 518 из которых – чрезвычайные.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, за указанный период было зарегистрировано 163 бытовых вызова, 431 пожар, 51 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и пострадали 64 человека, в результате оперативных спасательных действий спасены 10 граждан.

Зарегистрировано 58 случаев появления змей, в 29 случаях они были обезврежены спасателями.

За неделю зафиксировано 12 случаев отравлений, в результате которых пострадали 18 граждан.

МЧС РА призывает как в быту, так и на дорогах быть максимально бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности.