Миссия ОБСЕ проведет мониторинг линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана

25 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на участке северо-восточнее Акны.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД НКР, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник Офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия) и представитель Группы Планирования Высокого уровня ОБСЕ подполковник Ральф Боссхард (Швейцария).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.