Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Национальное собрание продолжает внеочередное заседание


Национальное собрание продолжает внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 24 июня - пакет изменений в Налоговом кодексе.

На голосование также будут поставлены и проекты нескольких законов, обсужденные на предыдущем заседании.




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