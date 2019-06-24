Национальное собрание продолжает внеочередное заседание
Национальное собрание продолжает внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 24 июня - пакет изменений в Налоговом кодексе.
На голосование также будут поставлены и проекты нескольких законов, обсужденные на предыдущем заседании.
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