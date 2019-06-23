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Всегда готова поддержать укрепление сотрудничества наших стран — Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Саркисяна с днем ​​рождения


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения

«Я надеюсь, что отношения между Грузией и Арменией   будут углубляться и впредь. Уверяю вас, я всегда готова поддержать укрепление сотрудничества наших стран», - говорится в послании Зурабишвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Саломе Зурабишвили  пожелала  президенту Саркисяну успехов, здоровья и всего наилучшего.

 




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