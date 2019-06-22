Компании по производству и переработке сельскохозяйственной продукции представляют премьер-министру свои производственные возможности

В Военно-спортивном колледже им. Монте Мелконяна города Дилижан с участием премьер-министра Никола Пашиняна стартовал инвестиционный бизнес-форум “Мой шаг во имя Тавушской области”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя присутствующих, премьер-министр отметил, что это пятый подобный форум, проводимый в областях Армении, и коснулся вопроса о цели таких форумов. “Наша самая главная цель - стимуляция и поощрение индивидуальных усилий для развития Республики Армения, потому что мы убеждены, что индивидуальные усилия граждан Армении являются тем поворотным моментом, явлением, которое должно поднять нашу страну на новый уровень в экономическом, политическом и во всех отношениях. Что мы имеем в виду, когда говорим о личных усилиях? Мы имеем в виду, например, основателя компании “АпагаРезорт” АртакаЧибухчяна, который однажды решает, что должен приехать из России в Армению и создать на заброшенной территории общины Енокаван структуру, которая изменит жизнь общины, имидж Республики Армения. Имеем в виду бизнесмена АндраникаКазаряна из Иджевана, который достиг успехов в Украине, вернулся в Армению, и скоро благодарянему на рынке недвижимости Иджевана появится новое предложение в виде многоквартирного дома. Мы имеем в виду основателей винного бара “Караундж”, потому что эти люди проехали из диаспоры и создают новую реальность в Армении”, - отметил Никол Пашинян, добавив, что имеется в виду также компания “Братья Айрапетян”, которая много лет управляет озером Парз, создавая новое явление - гармонию природы и бизнеса.

“Под индивидуальными усилиями мы подразумеваем именно это, потому что движущей силой изменений, несомненно, должно быть правительство, но их судьба решается гражданами, и самое важное дело правительства - показывать пример таких людей, вдохновлять других и создавать возможности, чтобы раскрыть талант людей и дать им шанс реализовать его. Те люди, о которых я говорил, создали все это отнюдь не в идеальных условиях. Наоборот, все это было сделано путем преодоления трудностей”, - сказал премьер-министр, добавив, что правительство предпринимает шаги для преодоления существующих проблем.

“Сегодня мы говорим о снижении процентных ставок кредитов, мы “очистили” кредитную историю сотен тысяч людей и ликвидировали монополии. Сейчас мы говорим о людях, которые сделали что-то, преодолевая бедность. Мы создали телевизионный проект «Герой нашего времени», который показывает, что в Республике Армения и сегодня есть люди, которые с нуля, ничего не имея, достигли конкретных результатов. Они не согласились смириться с разочарованием. Думаю, мы должны привнести новую культуру и говорить об этих людях поименно. Конкретные примеры очень важны, эти люди являются героями нашего времени, и их примеры должны вдохновлять других”, - сказал Никол Пашинян и привел примеры основателей производства армянского чая “Теян” АстхикГалстян и Вардана Арутюняна, ереванского гончара Рубена Геворгяна.

“Последний занимался розничной торговлей на улице, но он не смирился с отчаянием и теперь создает шедевры. Не то чтобы он миллионер, но и не так, что деньги, это самое важное. Человек в конце дня бывает удовлетворенным, потому что он понимает, что что-то создал, поставил перед собой задачи, преодолел отчаяние, победил “улицу”, где люди 30 лет ждут, чтобы появился кто-то, кто предложит им принять участие в избирательных фальсификациях”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также коснулся примера Риты Мартиросян, которая была учительницей и переехала в деревню Гегард, основала производство лечебных трав; СамвелаГаспаряна, который прикован к инвалидной коляске, однако решил, что может преодолеть свою инвалидность и делает различные предметы из дерева.

“Человек работает с утра до ночи. Смысл этой работы не только в том, сколько он заработает, но также в чувстве собственного достоинства, самооценке и вере в свои силы, чтобы человек не сидел с протянутой рукой и просил чего-то у кого-то, а верил в свои силы, человек уважает самого себя и удостаивается уважения других. Эта логика успешна в Армении, и я уверен, что все эти люди будут успешными. Работа, в которую заложены идеи, мысли и концепции, будет успешной”, - подчеркнул премьер-министр.

Никол Пашинян сообщил, что в этом году долларовый запас Центрального банка уже достиг 171 млн долларов. “За последние три дня этот объем увеличился на 40 миллионов долларов, что означает, что кровеносные сосуды экономики открыты, и нам нужны примеры индивидуальных усилий. Здесь важны труд, креативность, вера в себя, свою страну, свое будущее, свой талант. Каждый человек талантлив, исключителен, в мире и в Армении нет неталантливых людей, и главная задача нашего правительства - помочь людям раскрыть свой талант, поверить в свой талант”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, обычно, говоря о развитии экономики, подразумевают крупный бизнес, капитал. Премьер-министр отметил, что трудно переоценить роль крупного бизнеса в развитии экономики, но в Армении так или иначе крупный бизнес уже состоялся, он сам решит свои проблемы. “Правительство также заинтересовано в успехе крупного бизнеса, но наша задача - формирование нового крупного бизнеса. В то же время, для привлечения иностранных инвестиций необходимо показать, что Республика Армения - страна талантливых людей. Необходимо поддерживать таких людей, в том числе поддержать словами и идеями, потому что в Армении нам удалось осуществить огромные невероятные политические изменения, которых мы достигли с помощью слов и идей. Пусть никто не недооценивает силу слова и идеи. Мы верим в слова, в людей, в граждан Республики Армения, и гражданин Армении должен продолжить свое триумфальное шествие”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил всех, кто созидает. “Они тоже герои нашего времени. Наше время - время становления героями. Сотни тысяч граждан Республики Армения уже стали героями на политической арене и также должны стать героями в экономической арене”, - отметил Никол Пашинян.

Целью инвестиционного форума является представление местным и иностранным инвесторам потенциал перспективных и приоритетных отраслей области и инструментов обеспечения благоприятной бизнес-среды, а также возможности создания новых эффективных бизнес-моделей путем привлечения инвестиций, установления новых деловых контактов, обсуждений и обмена опытом.

В ходе мероприятия отдельными павильонами были представлены экспонаты сельскохозяйственной продукции, перерабатывающей и других отраслей Тавушской области, с которыми также ознакомится премьер-министр Пашинян.

На форуме присутствовали и выступили с речами также постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп, постоянный представитель ПРООН Дмитрий Марьясин, руководитель отдела по сотрудничеству делегации ЕС в Армении ГонсалоСерано де ла Роса. В форуме принимают участие члены правительства Армении, депутаты Национального Собрания, главы международных организаций, аккредитованные в Армении иностранные послы и консулы, армянские и иностранные бизнесмены и инвесторы.