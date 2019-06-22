Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.

Канцелярия президента распространила декларацию, подписанную главой государства. Документ вступил в силу 22 июня. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. В конце мая действие этих мер было продлено. Президент Шри-Ланки заявлял, что не планирует в июне вновь продлевать режим чрезвычайного положения.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.