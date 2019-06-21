Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Экономического совета СНГ

На заседании Экономического совета СНГ в Минске, в котором принял участие вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, были обсуждены проекты документов о основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств-участников СНГ за 2018 год, различные аспекты проведения в странах Содружества работ по Программе международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют, а также Комплекса совместных действий государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2025 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офисе вице-премьера Мгера Григоряна, в ходе заседания был согласован ряд проектов, в частности в сфере инноваций, развития энергетического машиностроения и химической промышленности, здравоохранения, деятельности антимонопольных органов и сотрудничества в области сельского хозяйства.

Участники Экономического совета СНГ обменялись мнениями по проекту Соглашения о свободной торговле услугами. Было доложено также о ходе реализации программ ряда мероприятий.

После заседания Экономического совета СНГ, вечером 21 июня, вице-премьер Мгер Григорян примет участие в торжественной церемонии открытия Вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске.